غزة.. إسرائيل تشن غارات بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ

شن الطيران الإسرائيلي اربع غارات على قطاع غزة بعد دخول التهدئة الجديدة حيز التنفيذ.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بالرد على إطلاق الصواريخ من غزة.

أعلن عزام الأحمد رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة الأربعاء أن الهدنة الجديدة التي تم التوصل إليها في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل ستكون لمدة خمسة أيام بعد ان كان مسؤولون قالوا في وقت سابق أنها لثلاثة ايام فقط.

وقال عزام الاحمد للصحافيين في القاهرة ان التهدئة الجديدة "ستكون لمدة 120 ساعة أي خمسة ايام" تبدأ منتصف ليل الاربعاء-الخميس (الاربعاء 21,00 بتوقيت غرينتش).

واوضح الاحمد ان هناك حاجة لمزيد من الوقت لمناقشة بعض النقاط الخلافية مع اسرائيل للتوصل لاتفاق هدنة دائم.

واضاف الاحمد هناك مفاوضات مستمرة في مصر بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي من أجل التوصل لتثبيت وقف اطلاق النار يؤدي لوقف العدوان (...) والحصار برا وبحرا على قطاع غزة".

وسيغادر الوفد الفلسطيني القاهرة للتشاور مع القيادة الفلسطينية.

وقال الاحمد انه يرجو ان يعود الى القاهرة في المرة القادمة من اجل "اعلان اتفاق لتثبيت وقف اطلاق النار وينهي العدوان على غزة".

واتفق الفلسطينيون وإسرائيل الاربعاء، على تمديد اتفاق التهدئة في قطاع غزة بعدما فشل الطرفان في التوصل لاتفاق هدنة دائمة في المباحثات غير المباشرة التي تجرى في القاهرة بوساطة مصرية، كما اعلن مسؤولون.

بدوره أكد عضو الوفد الفلسطيني في القاهرة عزت الرشق في وقت سابق ان تمديد وقف اطلاق النار لمدة 72 ساعة هو لمزيد من التشاور.

وكانت إسرائيل اعلنت في وقت سابق الاربعاء موافقتها على تمديد التهدئة لمدة 72 ساعة اخرى.

ويأتي هذا التمديد في محاولة لتجنب تجدد القتال بعدما اعلن مسؤولون فلسطينيون عن استمرار وجود خلافات للتوصل لاتفاق هدنة دائمة ينهي القتال الذي اسقط اكثر من 2000 قتيل منذ اندلاعه في 8 تموز/يوليو الفائت.