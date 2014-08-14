العراق.. حزب الدعوة يعلن دعمه للعبادي

باتت أيام رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في السلطة معدودة على نحو متزايد، خصوصاً بعد إعلان حزبه أي حزب الدعوة تخليه عنه ودعمه لرئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي، إضافة الى ترحيب المرشد الأعلى الإيراني بتكليف العبادي للمنصب.

وجاء دعم حزب المالكي للعبادي بعد طلب الحزب استرشادا من المرجعية الشيعية في النجف علي السيستاني.

فحزب المالكي لمس مشكلة كبيرة تعترض ترشيح المالكي لولاية ثالثة، خصوصا وأنه مرفوض من قبل الداخل لسياسته الإقصائية التي انتهجها ضد السنة خصوصا في العراق.

ومن هنا، واعتباراً من أنّ الازمة العراقية تبدأ بإيجاد حل سياسي لها وهو تأليف حكومة جامعة، ارتأى الحزب مراسلة السيستاني يسأله نصحه في هذا الموضوع، ومؤكداً على أن السيستاني رأيه فاصلٌ في هذه المسألة.

وجاء رد السيستاني على حزب الدعوة، بالتأكيد على وجوب تشكيل حكومة جديدة جامعة وتوافقية في أسرع وقت، ويجب أن ترأسها شخصية لديها قبول واسع في الداخل العراقي، فاستنتج حزب المالكي من هذا الرد أنه يجب طرح اسم بديل عن المالكي، وهذا ما قاموا به بطرحهم حيدر العبادي... وجاء الإجماع عليه في الداخل العراقي، وترحيب دولي كما تابعنا.