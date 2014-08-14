غزة: تمديد للهدنة 5 أيام وإسرائيل تخرقها بغارات جوية

اتفقت الفصائل الفسلطينية في قطاع غزة على تمديد الهدنة مع اسرائيل لخمسة ايام اضافية، وذلك في الوقت الذي نفذت فيه اسرائيل غارات جوية قالت إنها أتت ردا على اطلاق صواريخ من داخل القطاع.

هذا التصعيد يأتي بعد أن أعلنت الخارجية المصرية عن تمديد الهدنة لخمسة ايام اضافية لإتاحة المزيد من الوقت لمواصلة المفاوضات غير المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقد غادر الوفد الفلسطيني القاهرة للتشاور على أن يعود في وقت لاحق لاستكمال المفاوضات التي يحاول فيها الطرفان التوصل إلى وقف كامل لاطلاق النار ".

في هذه الأثناء حذرت مصادر أمنية في حماس من أن هذه الغارات تعد خرقا خطيراً للهدنة الهشة بين الجانبين مع الاشارة إلى تحليق مستمر للطائرات الاسرائيلية فوق سماء القطاع . في المقابل شدد الجيش الإسرئيلي على أنه سيرد على أي تهديد من داخل القطاع.

