مطار طرابلس يتعرض لأعنف قصف منذ بدء الاشتباكات

أفادت مصادر لـ"الحدث" بوقوع قصف صاروخي مكثف على مطار طرابلس والأحياء المجاورة.. هو الأعنف منذ بدء الاشتباكات قبل شهر.

وتزامناً مع إصدار البرلمان الليبي قراراً يقضي بتفكيك كافة التشكيلات المسلحة المسؤولة عن العنف المستعر في أنحاء البلاد، أصدرت حكومات ومنظمات غربية بيانات تطالب فيها بوضع حد للاقتتال الداخلي.

يكتنف مؤسسات التكتل الأوروبي قلق عميق تجاه تدهور الوضع الأمني في ليبيا، خاصة في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، بحسب الناطقة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، التي شددت على ضرورة توقف الهجمات العشوائية العنيفة التي تطال المواطنين وممتلكاتهم.

دعوات أطلقتها حكومات أميركا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، لأطراف النزاع في ليبيا بالبدء بحوار سياسي، والاعتراف بسلطة الممثلين المنتخبين من قبل الشعب، وذلك في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأميركية.

وجددت الحكومة الأميركية دعمها لجهود بعثة الدعم الأميركية في ليبيا لحين التوصل لحل توافقي لوقف إطلاق النار دون الذهاب إلى منطق القوة.

وأوضحت بعثة منظمة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها أنها على اتصال مستمر مع الفرقاء كافة، سعياً إلى حقن الدماء، وسط دعواتها جميع الأطراف للتجاوب مع جهودها من دون إبطاء.

مطالبات أخرى أطلقها مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، بوقف فوري لإطلاق النار وفتح حوار وطني، في بيان له دعا فيه إلى تجنيد المنطقة والقارة الإفريقية بأسرها لمساعدة ليبيا على تجاوز التحديات التي تواجهها.

ورغم تلك المواقف فلا يزال الصراع محتدماً بين الميليشيات المسلحة، والاشتباكات دائرة حول محيط المطار الدولي في العاصمة طرابلس، بما لا يشير إلى حل قريب ينهي الفوضى الدموية في البلاد.

