بريطانيا: نفكر بالتعاون مع ايران للقضاء على "داعش"

أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن على بلاده استخدام كل "قدراتها العسكرية" للتصدي للدولة الإسلامية، محذرا من أن هذا التنظيم المتطرف "قد يستهدفنا في شوارعنا" إذا لم يتم وقف تقدمه.

وقال رئيس الحكومة المحافظ في افتتاحية نشرتها صحيفة "صنداي تلغراف" إن هذا الأمر لا يعني أن على المملكة المتحدة أن ترسل مجددا قوات الى العراق بل أن تفكر في إمكانية التعاون مع إيران للقضاء على التهديد الجهادي.

وحذر كاميرون من أن الغرب يواجه "صراع أجيال"، موضحا أنه "إذا لم نتحرك لوقف هجوم هذه الجماعة الإرهابية البالغة الخطورة فهي ستستمر في بناء قوتها الى أن تتمكن من استهدافنا في شوارع المملكة المتحدة".

وأضاف "أوافق على أنه يتعين علينا أن نتجنب إرسال جيوش للقتال أو للاحتلال، ولكن علينا أن نعترف بأن المستقبل الأكثر إشراقا الذي ننشده يتطلب وضع خطة طويلة الأجل".

وشدد رئيس الوزراء على أن الأمن لا يمكن أن يسود إلا "إذا استخدمنا كل مواردنا - المساعدات، الدبلوماسية، قدراتنا العسكرية"، مؤكداً أنه يتعين على بريطانيا أن تتعاون مع دول مثل السعودية وقطر ومصر وتركيا و"ربما حتى مع إيران" من أجل التصدي للتنظيم المتطرف.

والأحد انتقد أسقف انغليكاني نافذ سياسة كاميرون في الشرق الأوسط، وذلك في رسالة حازت أيضا على تأييد أسقف كانتربري جاستن ويلبي.