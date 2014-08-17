نتنياهو: لا اتفاق تهدئة طويل الأمد دون "رد واضح"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، أن إسرائيل لن تتوصل لأي اتفاق تهدئة طويل الأمد مع حركة حماس في المفاوضات غير المباشرة الجارية في القاهرة بدون "رد واضح" على احتياجات إسرائيل الأمنية.

وقال نتنياهو في تصريحات في بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته "سنوافق على التوصل الى تفاهم فقط في حال وجود رد واضح على احتياجات إسرائيل الأمنية".

ووصل الوفد الإسرائيلي المشارك في المفاوضات الى القاهرة من أجل التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار لإنهاء النزاع في غزة المستمر منذ أكثر من شهر.

وتستأنف في القاهرة اليوم الأحد المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين لمحاولة التوصل إلى هدنة طويلة في قطاع غزة بدلا من وقف إطلاق النار الذي ينتهي منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.

وكانت مصر أقنعت الجانبين الأربعاء بالموافقة على وقف جديد لإطلاق النار لخمسة أيام بعد هدنة استمرت ثلاثة أيام لإتاحة الوقت لإجراء مفاوضات حول تهدئة دائمة.

وفي غزة، صرح المتحدث باسم حركة حماس سامي ابو زهري أن الوفد الفلسطيني من غزة غادر القطاع وسيصل مساء اليوم الأحد الى القاهرة.

وقال ابو زهري "نحن متمسكون بتحقيق المطالب الفلسطينية ولا تراجع عنها وهذه المطالب حقوق إنسانية وليست بحاجة إلى كل هذه المعركة والمفاوضات".

وأضاف أن "الكرة الآن في ملعب الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد نتنياهو أن حركة حماس التي اعتبر أنها منيت بخسارة عسكرية كبيرة لن تخرج من مفاوضات القاهرة بأي نجاح سياسي.

وأضاف "إذا اعتقدت حماس أنها ستغطي على خسارتها العسكرية بإنجازات سياسية، فهي مخطئة"، مشيرا الى أنه "إذا اعتقدت حماس أيضا بأنها من خلال مواصلة إطلاق الصواريخ ستدفعنا الى تقديم التنازلات فهي مخطئة".