العراق.. أسماء أعضاء حزب الدعوة الذين رشحوا العبادي

سرب موقع الدكتور حيدر العبادي المكلف برئاسة الحكومة العراقية، أسماء أعضاء حزب الدعوة الإسلامية الـ32 من نواب كتلة دولة القانون تحديدا، الذين وقعوا على ترشيحه لرئاسة الحكومة، وبموجب اتفاقهم مع بقية مكونات التحالف الوطني أصدر رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، كتاب التكليف.

وكان نواب دولة القانون المصممون على ترشيح المالكي لولاية ثالثة طالما شككوا بوجود هكذا أسماء، ونفوا نفيا قاطعا وجود أي اختراق، خصوصا من كتلة حزب الدعوة الذي يترأس أمانته العامة نوري المالكي.

وتأتي هذه القوائم المسربة لتدحض ادعاءات نواب دولة القانون.