صحيفة: تأجيل نشر تقرير بريطاني عن الإخوان في مصر

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مصادر رسمية قولها، أمس الأحد، إن تقريرا للحكومة البريطانية عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر تأجل لعدم موافقة وزراء ومسؤولين على ما انتهى إليه من نتائج.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، كان قد طلب من سفير بريطانيا لدى السعودية إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان يتعين تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مسؤولة، أن التقرير خلص إلى أنه لا ينبغي تصنيف الجماعة السياسية كمنظمة إرهابية، وأنه لم يجد دليلا يذكر على أن أعضاءها ضالعون في أنشطة إرهابية.

وذكرت "فاينانشيال تايمز" أن الوزراء عطلوا نشر التقرير لعدة أسابيع، خوفا من رد فعل حلفاء لندن في الشرق الأوسط.