أوباما: نشهد تقدماً واضحاً في العراق من خلال ضرباتنا

وعد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أمس الاثنين، بوضع استراتيجية "بعيدة الأمد" لمكافحة "داعش". كما حذر أوباما، في كلمة ألقاها في البيت الأبيض من أن المتطرفين الذين يسيطرون على أنحاء واسعة في سوريا والعراق يشكلون خطراً "على العراقيين وعلى المنطقة بأسرها".

ومن جهة أخرى، أكد أوباما أن القوات العراقية والكردية استعادتا بمساعدة أميركية سد الموصل من أيدي "داعش"، مشيراً إلى أن العمليات المشتركة تبرهن على أن القوات العراقية والكردية بمقدورهما العمل معا.

وأضاف: "سوف نستمر في اتباع استراتيجية بعيدة الأمد لتحويل مجرى الأحداث ضد تنظيم الدولة الإسلامية عبر دعم الحكومة العراقية الجديدة"، داعياً في هذا السياق رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي إلى تشكيل "حكومة وحدة لديها برنامج وطني يمثل مصالح جميع العراقيين".

وشدد الرئيس الأميركي على أن تنظيم "داعش" "يدّعي تمثيل مظالم السنة ولكنه يرتكب مجازر بحق رجال ونساء وأطفال سنة".