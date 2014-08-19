إنهيار الهدنة في غزة يعلق مفاوضات القاهرة

توقفت مفاوضات التهدئة ببن الفلسطينيين والإسرائيليين في القاهرة فبعد إعلان تل ابيب سقوط صواريخَ أطلقت من غزة، والرد بغارات إسرائيلية قال رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض عزام الأحمد أن "لا تقدم" في المباحثات مع اسرائيل في القاهرة بشأن هدنة دائمة في قطاع غزة، وذلك قبل قرابة نحو 4 ساعات من انتهاء تهدئة لمدة 24 ساعة تنتهي منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء.

وقال الأحمد "لا يوجد تقدم بالمفاوضات الجارية الان رغم التمديد الذي حصل حتى اللحظة والأمور ازدادت تعقيدا" في المباحثات غير المباشرة الجارية في القاهرة بوساطة مصرية.

فيما قالت حركة حماس أن احتمالات الوصول إلى اتفاق هدنة دائمة في غزة مع اسرائيل "تتبخر"

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المفاوضين الإسرائيليين في القاهرة بالعودة لبلدهم بعد اطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل، فيما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بانهيار المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأفاد مراسل "العربية" بأن الجيش الإسرائيلي شنّ عدة غارات على شمال وشرق قطاع غزة رداً على سقوط 3 صواريخ في منطقة بئر السبع جنوب إسرائيل.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي "سقطت ثلاثة (صواريخ) في أرض مفتوحة في منطقة بئر السبع"، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

كما أمر نتنياهو الجيش بالرد بعد سقوط ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة على منطقة بئر السبع جنوب إسرائيل الثلاثاء خلال التهدئة، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي إسرائيلي.

وأوضح المسؤول أن نتنياهو "أمر الجيش بشنّ هجمات على أهداف إرهابية في غزة"؛ رداً على إطلاق الصواريخ.

يذكر أن الفلسطينيين وإسرائيل توصلوا، أمس الاثنين، لاتفاق يقضي بتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 24 ساعة إضافية لاستكمال مباحثات غير مباشرة ترمي إلى التوصل لهدنة دائمة، حسب ما أعلنه بيان رسمي مصري.

وأكدت حركة حماس تمديد وقف إطلاق النار، لكنها انتقدت "تعنت" إسرائيل خلال المفاوضات.

