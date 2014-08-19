القوات العراقية تشن عملية ضد "داعش" لاستعادة تكريت

شنت القوات العراقية الثلاثاء عملية واسعة لاستعادة السيطرة على مدينة تكريت (شمال بغداد) التي استولى عليها تنظيم "داعش" منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي.



وقال مصدر عسكري رفيع المستوى ان "القوات العراقية بدأت منذ الساعة السادسة (03.00 بتوقيت غرينتش) عملية واسعة من الجانب الجنوبي والجنوبي الغربي لمدينة تكريت (160 كلم شمال بغداد) لاستعادة السيطرة على المدينة".

وبدأت القوات الأمنية العراقية منذ فجر اليوم باقتحام مدينة تكريت من ثلاثة محاور بإسناد من طيران الجيش مع قوات المتطوعين لتطهيرها من عناصر تنظيم "داعش".

الاقتحام بدأ من قرية العوجة جنوباً ومنطقة الديوم غرباً ومنطقة شجرة الدر جنوب غرب وتسمع في المدينة أصوات الانفجارات، بسب القصف الجوي الذي يساند عملية الاقتحام.

وبحسب "رويترز" فقد قال ضابط بالجيش وشرطي إن القوات تتقدم سريعاً من الجنوب ولكن الألغام الأرضية والقنابل المزروعة على الطرق ونيران القناصة في الغرب تبطيء حركتها.

