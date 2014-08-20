الجامعة العربية: إسرائيل تعرقل مفاوضات التهدئة بغزة

اتهم الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الأربعاء إسرائيل بعرقلة المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، غداة استئناف القصف الإسرائيلي وإطلاق الصواريخ الفلسطينية. وقال العربي للصحافيين "إسرائيل هي التي تعرقل كل أنواع الاتفاقات التي تؤدي إلى تهدئة".

يأتي هذا في وقت ارتفع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي إلى 19 فلسطينياً في قطاع غزة بينهم أطفال ونساء. ومن بين القتلى زوجة محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام، وابنه، علي، البالغ من العمر سبعة أشهر، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة الذي كان تحدث أولا عن مقتل طفلة.

وكانت مهلة وقف إطلاق النار السارية منذ 11 أغسطس والتي مددت الاثنين لـ24 ساعة انتهت منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء (21,00 تغ)، من دون أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق على تمديدها.

وادعت إسرائيل ليل الثلاثاء أن صواريخ أطلقت باتجاه جنوب إسرائيل ما دفعها إلى شنّ غارات جوية على قطاع غزة، ومن ثم استهدفت منزل محمد الضيف قائد القسام فقتلت زوجته وابنه. في حين أكدت حماس أن ادعاء إطلاق صواريخ من غزة غير صحيح على الإطلاق وما هو إلا تبرير لإسرائيل لكي توقف المفاوضات.