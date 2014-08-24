بغداد وطهران تتفقان على ضرورة العمل لمحاربة "داعش"

بحث رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي يزور بغداد اليوم الأحد الحاجة إلى جهد دولي للتصدي لتنظيم داعش الذي استولى على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وذكر مكتب العبادي في بيان أن رئيس الوزراء أكد على الخطر الذي يمثله التنظيم على المنطقة كما عبر ظريف عن أمله بتطوير العلاقات أكثر مع العراق خلال فترة الحكومة الجديدة.

وكان محمد جواد ظريف، وصل اليوم الأحد، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية. وكان في استقباله بمطار بغداد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وعدد من المسؤولين العراقيين. وسيجري ظريف محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين، ويرافق ظريف في هذه الزيارة وزير النفط بيجن نامدار زنكنة.

الزيارة التي تستغرق يومين هي الثالثة لوزير الخارجية الإيراني إلى بغداد منذ توليه هذا المنصب في 15أغسطس من العام الماضي 2013.

من جانبها، أوضحت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن ظريف سيلتقي خصوصا رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي.

وأضافت الوكالة أن مسألة الحدود، خاصة ممر شط العرب المائي المؤدي إلى الخليج، ستبحث أثناء هذه الزيارة.

يذكر أن إيران التي يشكل الشيعة غالبية سكانها كانت تعتبر الداعم الرئيسي لرئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي قبل أن ترحب بتسمية العبادي، متخلية عن حليفها المتهم من قبل معارضيه وحلفائه السابقين بمفاقمة الفوضى في العراق، خصوصاً صعود المسلحين الإسلاميين المتطرفين السنة بسبب اتباعه سياسة استبدادية تقصي السنة.

وكانت طهران دعت الأحزاب العراقية إلى الوحدة الوطنية لتسوية الأزمة السياسية ومحاربة تنظيم داعش المتطرف.

كما أعلنت هذا الأسبوع أنها قدمت نصائح إلى الحكومة العراقية والأكراد العراقيين بشأن تنظيم الدولة الإسلامية، مؤكدة في الوقت نفسه أن لا وجود عسكريا لها في العراق.

