اليمن.. محاولات لمنع تأزم الوضع إثر تمرد الحوثيين

تشهد العاصمة اليمنية تحركات متسارعة في محاولات لمنع انفجار الوضع بعد تمسك الحوثيين بالتصعيد حيث من المقرر أن يعقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لقاء موسعا مع مستشاريه وأعضاء الحكومة للوقوف على تقرير لجنة المفاوضات وتقيم الوضع مع الحوثيين.

أما ميدانياً فقد أفاد شهود عيان في العاصمة اليمنية بأن قوات الجيش رفعت درجة الاستعداد والتأهب ونشرت دبابات عند بعض مداخل العاصمة.

يأتي هذا في وقت كشفت تسريبات من الأجهزة الأمنية في منطقة الحزام الأمني المحيط بأمانة العاصمة اليمنية أنها أغلقت جميع المنافذ الترابية والطرق الفرعية المؤدية إلى صنعاء.

من جانبه تقدم الحزب الاشتراكي بمبادرة يرتكز جوهرها على ابقاء خط التواصل والحل السياسي مفتوحاً مع ازالة المظاهر المسلحة كافة في العاصمة، وارسال وفد موسع للوساطة إلى الحوثيين في صعدة والتأكيد على أن هناك مطالب يمنية مشروعة يجب التوصل إلى تفاهم بشأنها يرفعها الحوثيون وهناك مطالب لا تعني الحوثيين وترفع للتصعيد.

