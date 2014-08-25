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الحدث

مجلس الأمن يرجئ جلسته حول اليمن حتى 29 أغسطس

المصدر: الحدث.نت
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كشفت وكالة الأنباء اليمنية أن مجلس الأمن أرجأ جلسته المقررة اليوم لبحث الوضع والاستماع إلى إحاطة مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر من 25 إلى 29 من الشهر الجاري.

وأوضحت أن المبعوث الأممي يواصل حالياً مشاوراته في صنعاء مع مختلف الأطراف اليمنية لإيجاد حل سلمي بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وكان بنعمر قد التقى في الآونة الأخيرة مسؤولين سياسيين وعسكريين، بينهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، إضافة إلى ممثلين عن أنصار الله ، جماعة الحوثي.

وكان بنعمر أوضح أنه يبذل قصارى جهده، بالتنسيق مع الرئيس عبدربه منصور هادي، لمعالجة جذور التوتر الحالي ووضع حل مستدام عبر الحوار.

كلمات دالّة

#اليمن, #صنعاء, #مجلس الأمن, #الحوثيون, #عبدربه منصور هادي،, #جمال بنعمر, #الأزمة في اليمن

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