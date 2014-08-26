أونروا: عاجزون عن استقبال المزيد من النازحين بغزة

أعلن عدنان أبو حسنة، المتحدث الإعلامي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، عجز الوكالة الأممية عن استقبال المزيد من النازحين.

وأوضح أبو حسنة أن "عمليات التدمير للأبراج السكنية خلال الساعات القليلة الماضية تزيد من الضغط على نظام الخدمات الملقى على كاهل أونروا".

وكان أبو حسنة أكد، في اتصال سابق مع الحدث، أن أونروا لم يعد لديها أي متسع في مدينة غزة لتستقبل النازحين الذين تدمرت منازلهم، مشيرا إلى أن الأوضاع "شديدة الصعوبة".

من جهته، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى محاكمة إسرائيل بسبب هجومها المتواصل على قطاع غزة، والذي دخل يومه الحادي والخمسين.

وقال المرصد في تقرير له إن الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من 60 ألف و600 هجمة على غزة منذ بدء هجومه، مؤكدا أن الغارات طالت منازل وأبراجا سكنية ومحلات تجارية ومساجد.

وشنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات ليلية على قطاع غزة استهدفت خلالها مناطق متفرقة من القطاع؛ بينها برج المجمع الإيطالي في حي الناصرة غربي قطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو سبعين عائلة بالإضافة الى مكاتب ومجمع تجاري.