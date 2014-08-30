العاهل السعودي: خطر الارهاب سيمتد إلى أوروبا وأميركا

قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال استقباله عدداً من السفراء المعتمدين في المملكة، أمس الجمعة في جدة، إن خطر الإرهاب سيمتد إلى أميركا وأوروبا، في حال لم يتحد العالم في محاربته. وأوضح " أنا متأكد أنه سيصل إلى أوروبا بعد شهر، وإلى أميركا بعد شهرين".

وأشار إلى أن المبلغ الذي قدمته المملكة إلى الأمم المتحدة، من أجل دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب والمقدر بـ 100 مليون دولار تمثل الدفعة الأولى. داعياً في الوقت ذاته زعماء العالم إلى دعم المركز بوجه السرعة، لأن " محاربة الإرهاب يحتاج له السرعة والعقل والقوة".

