الرئاسة اليمنية تحذر الحوثيين من افتعال حرب شاملة

حذر مستشار الرئيس اليمني، فارس السقاف، المتمردين الحوثيين من افتعال حرب جديدة مع الحكومة اليمنية، مؤكداً أنها ستكون حرباً شاملة وستدخل البلاد في آتون أزمات مسلحة كما هو الحال في ليبيا والعراق.

السقاف وفي تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" بعد اجتماع وطني موسع عقد في صنعاء، قال إن اللجنة الرئاسية المفوضة بالحوار والتفاوض مع الحوثيين ستواصل مشاوراتها من أجل التوصل إلى حل سياسي.

وأشار إلى أن اللجنة ضمت أيضاً عدداً من المتخصصين مثل وزراء المالية والنفط والتخطيط ورئيس البنك المركزي اليمني، وذلك لبحث إعادة النظر فيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية ورفع الدعم عن المشتقات النفطية.

وأكد السقاف أن اللجنة لديها سقف زمني حدد بـ4 أيام من أجل التوصل إلى اتفاق مبدئي.

وأضاف أن هذه المبادرة "أوقفت هذا التصعيد، والآن قد تم الإنصات إلى صوت العقل".

وفي تحد لنداءات مجلس الأمن الدولي بوقف العمليات العدائية ضد الحكومة اليمنية، دعا زعيم المتمردين الحوثيين أنصاره إلى حملة عصيان مدني في صنعاء.

وقال عبدالملك الحوثي، في كلمة بثها عبر التلفزيون الخاص به، إنه آن الأوان للانتقال إلى المرحلة الثالثة من التصعيد الشعبي، داعياً أنصاره إلى الاحتشاد في ساحة التغيير.

وأضاف أن الخطوات ستستمر إلى نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن خطواته القادمة ستكون مزعجة، ولكن في آخرها ستكون حاسمة، على حد تعبيره.