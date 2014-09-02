الحوثيون يرفضون اقتراح رئيس اليمن لتهدئة الإحتجاجات

رفض الحوثيون اليوم الثلاثاء خطوات الرئيس اليمني لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة الدعم على الوقود جزئيا قائلين إنهم سيواصلون احتجاجاتهم الحاشدة.



واقترح الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اقالة الحكومة وتشكيل أخرى جامعة تضم الحوثيين، كما اقترح ضمن مبادرته التي أطلقها في اجتماع استثنائي تخفيض أسعار مشتقات النفط. إلا أن الناطق باسم الحوثيين أكد على رفضهم المبادرة، معتبراً أنها التفاف على المطالب، بحسب تعبيره.

وكان الرئيس اليمني أعلن، الثلاثاء، في ختام لقاء سياسي موسع في صنعاء، مبادرة جديدة لحل الأزمة المتفاقمة مع الحوثيين، تنص خصوصاً على تشكيل حكومة وحدة وطنية وخفض نسبة الزيادة المفروضة على أسعار الوقود.

وقد ترأس هادي الثلاثاء "اللقاء الوطني الموسع" للمرة الثالثة منذ اندلاع الأزمة، وهو لقاء يضم جميع الشخصيات والمسوؤلين والأحزاب المؤيدة لهادي وللحكومة الحالية.

وقال مسؤول مشارك في الاجتماع وفي صياغة المبادرة إن "الرئيس هادي أنهى الاجتماع بإطلاق مبادرة جديدة لحل الأزمة، أعدتها اللجنة الرئاسية التي تولت المفاوضات مع الحوثي".

وبحسب ما أفاد هذا المسؤول، فإن الخطوط العريضة للمبادرة هي "تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة من كفاءات بمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي"، على أن يتم "تكليف من يشكل هذه الحكومة بعد أسبوع من اليوم".

كما تنص المبادرة على "خفض الجرعة (الزيادة) السعرية للمشتقات النفطية بمقدار 500 ريال، أي ما يوازي ربع الزيادة" التي تم تطبيقها اعتبارا من نهاية يوليو، وتنص خصوصاً على مطالبة الحوثيين برفع مخيمات الاعتصام والانسحاب من محافظة عمران شمال صنعاء، ووقف القتال في الجوف (شمال).

يذكر أنه في هذه الأثناء، لايزال مبعوث الرئيس هادي في معقل الحوثيين في صعدة (شمال)، ويقوم بالتفاوض حول المبادرة نفسها، بحسب مصادر سياسية.

وكانت مصادر في اللجنة الرئاسية اليمنية أكدت في وقت سابق لقناة "العربية" أن الرئيس اليمني دعا إلى عقد اجتماع استثنائي، الثلاثاء، بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشورى والحكومة والهيئات السياسية والاجتماعية والمدنية.

يأتي هذا بعد أن وصلت المفاوضات بين الحوثيين والرئاسة اليمنية إلى حائط مسدود الأسبوع الماضي. وكان زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، دعا الأحد 31 أغسطس، عناصره ومؤيديه إلى شن حملة عصيان مدني حتى تحقيق المطالب.

ويقاتل الحوثيون الحكومة منذ سنوات للمطالبة بسلطة أكبر لطائفتهم الزيدية الشيعية في شمال اليمن.

وحشد الحوثيون قبل أسبوعين عشرات الآلاف من مؤيديهم على أطراف العاصمة صنعاء، وأقام البعض خياما في المدينة قرب مبنى وزارة الداخلية، وتثير تلك المواجهة مخاوف دولية وإقليمية بشأن استقرار اليمن ووحدته.

