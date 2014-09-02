السعودية تلقي القبض على 88 متهماً بالإرهاب

كشفت السلطات الأمنية السعودية قبضها على 88 شخصاً حرضوا الشباب وغرروا بهم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "باشرت قوات الأمن خلال الأيام القليلة الماضية عمليات أمنية متزامنة في عدد من مناطق المملكة، نتج عنها إلقاء القبض على ما مجموعه 88 شخصاً، منهم ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية، وشخص مجهول الهوية، والبقية سعوديون، من بينهم 59 سبق إيقافهم على خلفية قضايا الفئة الضالة".

وأضاف البيان "إن عملية القبض تمت بعد مضي أشهر بمتابعة كل من تحوم حوله الشبهة، خصوصاً بين الذين كان لهم سابق ارتباط بالفكر المتطرف، إذ من المؤسف ملاحظة جنوح بعض ممن أنهوا محكومياتهم أو أطلق سراحهم بأحكام قضائية للعودة إلى سابق عهدهم، ما نتج عنه توفير الأدلة التي تستوجب المبادرة بضبط أمثال هؤلاء اكتفاء لشرهم، وتعطيلاً لمخططاتهم التي كانوا على وشك البدء بتنفيذها في الداخل والخارج، خاصة أن البعض منهم كان متوارياً عن الأنظار".