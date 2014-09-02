اليمن.. أنباء عن طرح مبادرة متكاملة لحل الأزمة

أكدت مصادر في اللجنة الرئاسية اليمنية للحدث أن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، دعا إلى عقد اجتماع استثنائي، اليوم الثلاثاء، بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشورى والحكومة والهيئات السياسية والاجتماعية والمدنية.

وذكرت المصادر أن الاجتماع سيطلق مبادرة متكاملة لحل الأزمة، وسيطرح حلولاً وسطية ترضي جميع الأطراف بمن فيهم الحوثيون الذين يجري التفاوض معهم من خلال المبعوث الرئاسي عبدالقادر هلال.

وأكدت المصادر أن الحوثيين كانوا طرحوا في وقت سابق مقترحاً يقضي بتخفيض الزيادات في أسعار المشتقات النفطية إلى النصف في الوقت الراهن، وأن يترك للحكومة الجديدة معالجة بقية الإصلاحات المطلوبة.

يأتي هذا بعد أن وصلت المفاوضات بين الحوثيين والرئاسة اليمنية إلى حائط مسدود الأسبوع الماضي. وكان زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، دعا الأحد 31 أغسطس، عناصره ومؤيديه إلى شن حملة عصيان مدني حتى تحقيق المطالب.

ويقاتل الحوثيون الحكومة منذ سنوات للمطالبة بسلطة أكبر لطائفتهم الزيدية الشيعية في شمال اليمن. وحشد الحوثيون قبل أسبوعين عشرات الآلاف من مؤيديهم على أطراف العاصمة صنعاء، وأقام البعض خياما في المدينة قرب مبنى وزارة الداخلية، وتثير تلك المواجهة مخاوف دولية وإقليمية بشأن استقرار اليمن ووحدته.

