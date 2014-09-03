اليمن.. الحوثيون يتظاهرون رفضاً لمبادرة الرئيس

رفض الحوثيون مبادرة اللجنة الحكومية لحل الأزمة في اليمن، ودعا زعيمهم، عبدالملك الحوثي، للتظاهر اليوم الأربعاء في العاصمة صنعاء، رفضا لمبادرة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

جاء هذا بعد أن قال الناطق باسم الحوثيين على صفحته في فيسبوك، إن ما صدر من اللجنة موقف يمثلها ولسنا موافقين عليه، واعتبر أن المبادرة الجديدة التي اقترحا رئيس الجمهورية، هدفها الالتفاف على مطالب الشعب اليمني.

وكان وزير الداخلية اليمني، اللواء عبده حسين الترب، قد أمر برفع الجاهزية الأمنية بما يكفل حماية المواطنين وتأمين المنشآت، على ضوء تصعيد الحوثيين. وقال إن القانون الذي كفل حق التظاهر هو ذات القانون الذي جرم حمل السلاح وقطع الطرقات.

وكان الرئيس اليمني ترأس، الثلاثاء، اجتماعاً استثنائياً موسعاً، قدم فيه اقتراحه بتشكيل حكومة جديدة جامعة تضم الحوثيين، كما تضمن الاقتراح تخفيض أسعار المشتقات النفطية، ومطالبة الحوثيين بفك الاعتصام وإزالة الخيم في العاصمة صنعاء.