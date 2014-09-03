بريطانيا لا تستبعد شن ضربات جوية ضد "داعش"

أعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الأربعاء فشل محاولتهم، لإنقاذ رهينة بريطاني لدى "داعش"، مضيفاً أن فيديو الرهينة لا يغير الاستراتيجية.

وقال إن خطف تنظيم "داعش" لرهينة بريطاني لا يجعل توجيه ضربات جوية للمتطرفين أمراً أكثر ترجيحاً" إلا أنه لم يستبعد هذا الخيار.

وأضاف للصحافيين "هذا الأمر لا يحدث فارقاً على الإطلاق في تخطيطنا الاستراتيجي... إذا قررنا أن توجيه ضربات جوية أمر مفيد.. فبالتأكيد سنبحثه، ولكننا لم نتخذ أي قرار بعد بخصوص ذلك في هذا الوقت"؟

من جانبه دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون صباح الأربعاء لعقد اجتماع أزمة وزاري، ومن المتوقع أن يتناول اجتماع لجنة كوبرا المكلفة بمواجهة أوضاع طارئة، مصير المواطن البريطاني المحتجز رهينة لدى تنظيم "داعش" وعرف باسم ديفيد كوثورن هينز.

وكان مقاتلو تنظيم داعش المتطرف تبنوا في شريط فيديو بث الثلاثاء على الإنترنت، قطع رأس رهينة أميركي ثان هو ستيفن سوتلوف، مهددين بقتل رهينة بريطاني.

من جانبها أكدت الولايات المتحدة صحة الفيديو الذي يظهر إعدام الصحافي الأميركي ستيفن سوتلوف على أيدي عناصر من تنظيم "داعش"، كما أعلن البيت الأبيض الأربعاء.

وقالت كايتلين هايدن الناطقة باسم مجلس الأمن القومي إن "الاستخبارات الأميركية حللت الفيديو الذي بث في الآونة الأخيرة ويظهر المواطن الأميركي ستيفن سوتلوف وتوصلت إلى تأكيد صحته".

