وزيرا دفاع وخارجية فرنسا يلتقيان ولي العهد السعودي

التقى ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في مقر إقامته في باريس، التقى وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين لوران فابيوس، وجان إيف لو دُريان.

وتناول اللقاءين عددا من الملفات الإقليمية وعلى رأسها قضية السلام في الشرق الأوسط ، والمؤتمر الدولي الذي تسعى باريس إلى عقده بشأن العراق، إضافة إلى تطورات الوضع في سوريا واليمن ولبنان. كما تطرق اللقاء إلى محاربة الإرهاب في المنطقة وجهود البلدين في سبيل الحد منه.



وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قد عقد لقاء مماثلا مع نظيره الفرنسي تناولا فيه عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.