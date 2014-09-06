اليمن.. 34 قتيلاً في مواجهات بين الجيش والحوثيين

أفاد مراسل قناة "الحدث" في صنعاء بمقتل 34 شخصاً خلال صد قوات الجيش وإفشال هجوم شنه الحوثيون خلال اليومين الماضيين على عدد من مناطق الجوف.

وحاول الحوثيون قطع الطريق الرابط بين صنعاء ومأرب، في حين أكدت مصادر قبلية سقوط 20 قتيلاً من الجيش والقبائل و14 قتيلاً من الحوثيين في المواجهات التي استخدم فيها الحوثيون الأسلحة الثقيلة.

واندلع القتال في محافظة الجوف شمال صنعاء فيما يسعى المتمردون للسيطرة على الطرق المؤدية إلى العاصمة حيث يصعد أنصارهم التظاهرات المناهضة للحكومة منذ أسابيع.

ويقول محللون إن المتمردين يحاولون ترسيخ أنفسهم كقوة سياسية مهيمنة في المرتفعات الشمالية التي تسكنها غالبية شيعية في اليمن.

ونظم الحوثيون تظاهرات معظم شهر أغسطس لدفع الحكومة للاستقالة.

ورفضوا مبادرات الرئيس عبد ربه منصور هادي لتعيين رئيس وزراء جديد وتغيير الحكومة وخفض أسعار الوقود.

