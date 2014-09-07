وزراء الخارجية العرب يتفقون على محاربة "داعش"

اتفق وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد على اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لمواجهة تنظيم "داعش" والتعاون مع كل الجهود الدولية والاقليمية والمحلية لمحاربة الجماعات المتشددة.

وأيد الوزراء أيضا في البيان الختامي لإجتماعهم في القاهرة قرار مجلس الأمن الدولي الصادر الشهر الماضي والذي يطالب الدول الأعضاء بالتحرك لوقف تدفق الدعم اللوجستي والعسكري والمالي للمتطرفين في العراق وسوريا.

ودعا الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، الأحد، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب إلى أن يتبنى هذا الاجتماع قرارا واضحا وحاسما لمواجهة شاملة عسكرية وسياسية للإرهاب.

وقال مصدر مسؤول في الجامعة العربية إن القرار العربي يتضمن التنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة التنظيم المتطرف.

وقال العربي أمام الوزراء العرب إنه يتعين على وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم "اتخاذ القرارات الشجاعة لمواجهة الظواهر السرطانية والإرهابية التي تهدد كيانات بعض الدول"، في إشارة إلى تنظيم "داعش" المتطرف.

وأضاف "المطلوب هو اتخاذ قرار واضح وحاسم لمواجهة شاملة عسكريا وسياسيا وفكريا وثقافيا واقتصاديا" لهذه الظواهر الإرهابية.

واقترح العراق مسودة قرار على جامعة الدول العربية لمساندة جهوده في التصدي لمقاتلي "داعش".

وتنص مسودة القرار على أن أفعال تنظيم "داعش" ترقى لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

فيما أكدت مصادر دبلوماسية أنه من المرجح أن توافق الجامعة العربية على دعم الجهود الأميركية ضد تنظيم داعش.

وكان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بحث في اتصال هاتفي مع العربي التهديد الذي يشكله تنظيم "داعش" عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، إن كيري والعربي "بحثا ضرورة أن تتخذ الجامعة العربية وأعضاؤها موقفا قويا في التحالف الذي يجري تشكيله في مواجهة داعش".

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأميركي، تشاك هيغل، أن الولايات المتحدة تخطط وتنظم تحالفا للتعامل مع التهديد الذي يمثله تنظيم "داعش".

