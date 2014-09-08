الحوثيون يواصلون إغلاق مداخل صنعاء والداخلية تستنفر

أفاد مراسل "الحدث" في اليمن بأن وزارة الداخلية دفعت بتعزيزات أمنية جديدة أمام مبناها في العاصمة صنعاء وإلى محيط مبنى رئاسة الوزراء في وقت واصل فيه الحوثيون نصب خيامهم أمام الداخلية، ومنعوا دخول ناقلات الأمن أو أي سيارات حكومية إلى العاصمة التي يسيطرون على مداخلها وهددوا بإغلاق منافذ العاصمة بشكل كامل لمدة ثلاث ساعات.

هذا وكان أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني جدد رفض دولِ المجلس لأي ممارساتٍ تهدد أمن واستقرارَ اليمن، وأكد الزياني في اتصال مع الرئيس اليمني أن أمن اليمن جزءٌ لا يتجزأ من أمن الخليج، ولا يمكن السكوت عن أي ممارساتٍ من شأنها زعزعةُ أمنه واستقراره، وإعاقةُ مسار العملية السياسية.

وكان أنصار الحوثي نصبوا في وقت مبكر خياماً للاعتصام أمام وزارات الداخلية والكهرباء والمواصلات، في إطار ما أعلنته الجماعة عن خطوات تصعيدية للعصيان المدني بهدف إسقاط الحكومة. وعلق المعتصمون شارات صفراء، كما رفعوا أعلام حزب الله اللبناني استجابة لدعوة الجماعة التي طالبت بتعليق شارات حمراء بعد يومين من الآن مع استمرار التصعيد.



وفي ظل الاحتشاد الحوثي ورفضه أي مبادرة للحل، تحدثت مصادر حكومية عن وجود مساع مستمرة للتوصل إلى اتفاق ينزع فتيل الأزمة بعدما رفض الحوثيون مبادرة اللجنة الرئاسية.

وقالت هذه المصادر إن الحوثيين قدموا مجموعة مطالب إلى الرئيس هادي تتضمن اجتثاث الفساد والسماح لهم بالإشراف على النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهازي الأمن القومي والأمن السياسي. كما طالبوا بإشراكهم في اختيار رئيس الوزراء الجديد وتسمية المرشحين للوزارات السيادية.