الإعلان عن تسوية بين الرئاسة اليمنية والحوثيين

قبيل وصول المبعوث الدولي إلى صنعاء تم الاعلان عن تسوية بين الحوثيين والرئاسة اليمنية وتتضمن التسوية:

تسمية رئيس وزراء جديد في غضون 48 ساعة وخفض اضافي لاسعار الوقود مقابل رفع الحوثيين مخيماتهم ومسلحيهم من صنعاء ومحيطها.

ومن المتوقع أن يشرف موفد الأمم المتحدة إلى اليمن على تطبيق تلك التسوية. وكان المبعوث الدولي جمال بنعمر وصل إلى صنعاء، في مسعى لتخفيف التوتر الأمني الذي تعيشه البلاد.

وكانت العاصمة اليمنية شهدت في الأيام الأخيرة استنفارا أمنيا عاليا, وذلك بعد أنباء عن إرسال الحوثيين تعزيزات عسكرية إلى محيط العاصمة في منافذها الشمالية قرب المطار والمنفذ الجنوبي وفي غربها بمنطقة صباحة.

فيما شهدت حزيز جنوب صنعاء توتراً كبيراً ومناوشات بين قوات معسكر الاحتياط والمسلحين الحوثيين الذين انتشروا في بعض مباني المنطقة.

إلى ذلك، ذكرت مصادر يمنية أن الجيش اليمني في حالة استنفار دائم عقب مقتل عدد من أنصار عبدالملك الحوثي في المواجهات بالقرب من مقر رئاسة الوزراء، وإرسال الحوثي تعزيزات عسكرية إلى محيط العاصمة صنعاء.

فيما حذرت اللجنة الأمنية العليا المواطنين في العاصمة صنعاء من إيواء المسلحين الحوثيين في منازلهم، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستقوم بالرد على مصادر النيران.

