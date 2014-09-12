العاهل السعودي يستعرض مع كيري جهود مكافحة الارهاب

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، في قصره بجدة، مساء الخميس، وزير الخارجية الأميركي، جون كيري والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة للتصدي للإرهاب في المنطقة وللتنظيمات المتطرفة التي تقف وراءه، إضافة إلى مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر الاستقبال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، وأمين عام مجلس الأمن الوطني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ورئيس الاستخبارات العامة الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية عادل بن أحمد الجبير، والسفير الأميركي لدى المملكة الدكتور جوزيف ويستفول.

ياتي هذا اللقاء في وقت استضافت جدة مؤتمراً إقليمياً لبحث سبل مكافحة الارهاب والتصدي لداعش ضم 12 دولة، وقد اختتم المؤتمر مؤكداً على ضرورة تجفيف منابع تمويل التنظيمات المتشددة.