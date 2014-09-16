الإخوان إلى تركيا بعد مغادرتهم قطر

نسبت وسائل الإعلام التركية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان قوله في ساعة متأخرة من أمس الاثنين، إن تركيا سترحب بالقيادات البارزة من جماعة الإخوان المسلمين المصرية المحظورة، بعدما طلبت منهم قطر مغادرة أراضيها تحت ضغوط من دول عربية أخرى.

ونقلت محطات تلفزيونية تركية عن أردوغان قوله للصحافيين على متن طائرة عادت به من زيارة رسمية إلى قطر، يوم الاثنين، إن الشخصيات الإخوانية البارزة ستكون موضع ترحيب في تركيا إذا رغبت في المجيء.

يذكر أن قطر وتركيا هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان تدعمان الإخوان بعدما أعلن الجيش المصري في العام الماضي عزل الرئيس محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وكان مسؤول كبير في الجماعة، أعلن السبت، أن قطر طلبت من سبع شخصيات بارزة في الجماعة مغادرة البلاد بعد أن ضغط عليها جيرانها كي توقف دعم الإسلاميين. وكانت الحكومة المصرية أعلنت أواخر العام 2013 جماعة الإخوان حركة إرهابية.

