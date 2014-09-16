برلمان العراق يفشل في اختيار وزيري الدفاع والداخلية

رفع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري جلسة اليوم المخصصة لمنح الثقة لوزراء الحكومة الجديدة، بعد فشل اختيار وزيري الداخلية والدفاع. وقد أمهل رئيس البرلمان العبادي إلى الخميس لتقديم مرشحين آخرين للوزارتين الأمنيتين.

وكان البرلمان عقد الجلسة الـ15 لمناقشة التشكيلة الحكومية ومنحها الثقة، بحضور 215 نائباً، وحضور رئيس الحكومة حيدر العبادي.

وقد أصر العبادي على التصويت على وزيري الدفاع والداخلية، على الرغم من معارضة أغلبية النواب للاسمين المطروحين وهما جابر خلف عواد الجابري لوزارة الدفاع، ورياض عبد الحمزة عبد الرزاق غريّب للداخلية. وقد وزعت السيرة الذاتية للوزيرين، إلا أن البرلمان انتهى بحجب الثقة عنهما وعدم موافقة الأغلبية البرلمانية على الجابري والغريب. يذكر أن غريّب اعتقل في 1971 و1974 بسبب نشاطه السياسي المعارض للديكتاتورية. وهو نائب حالي، وكان نائباً أيضاً في 2006، كما شغل منصب وزير البلديات والاشغال في 2006 وحتى 2010.

أما الجابري فهو من مواليد الأنبار، ومن المؤسسين لمجالس الصحوات فيها، هو نائب حالي ومستشار في مجلس الوزراء من العام 2008 وحتى 2010.