تسليح المعارضة المعتدلة بطريقها لأخذ موافقة الكونغرس

ذكرت مصادر مطلعة في الكونغرس الأميركي أن الأعضاء يتجهون نحو الموافقة على خطة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، لتسليح المعارضة السورية وتدريبها كجزء من مخطط التصدي لتنظيم داعش.

وأفادت المصادر بأن مجلس النواب بدأ مناقشة تعديل لمشروع قانون تمويل مؤقت يجيز تقديم الدعم لمقاتلي المعارضة السورية المعتدلين.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يصوت الأعضاء بالموافقة على التعديل، ليرسل بعدها التعديل إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه.

وينص المشروع على منع استخدام قوات برية أميركية، وإلزام الحكومة بعرض تقارير دورية عن سير تنفيذ الخطة ومراقبتها للمقاتلين الذين يتلقون التدريب والسلاح.