قطر تنفي تمويل أي منظمة إرهابية في العراق أو سوريا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أكد لها أن بلاده لا تمول أي منظمة إرهابية في سوريا أو العراق، ولم تفعل ذلك مطلقاً.

وأضافت أنه شدد على أن أمن قطر على المحك أيضاً في الحرب على الإرهاب.

من جهة أخرى، لفتت ميركل إلى أن ألمانيا ستبت في صادرات السلاح الألمانية لقطر على أساس كل حالة على حدة.

وكانت ميركل استقبلت اليوم الأربعاء (17 سبتمبر) في برلين أمير قطر بعد بضعة أيام من دعوة الرئيس الأميركي باراك أوباما لحلفائه العرب

للمشاركة في "حملة عسكرية منسقة" ضد تنظيم داعش.

واستقبلت ميركل الأمير تميم باستعراض لحرس الشرف في أول زيارة رسمية يقوم بها لألمانيا.