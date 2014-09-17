واشنطن تعلن: سنضرب مواقع "داعش" في سوريا

أعلن وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل أن الضربات الجوية ضد داعش ستطال مواقع التنظيم في سوريا.

وخلال جلسة استماع في الكونغرس شارك فيها أيضا رئيس هيئة الأركان ديمبسي أكد البنتاغون على أن الضربات الأمريكية للتنظيم في سوريا ستكون متكررة ومتواصلة.

وأعلن هيغل، أن الضربات الأميركية ضد معاقل تنظيم داعش ستشمل ملاذاته في سوريا، وأكد أنه لن يكون هناك تنسيق مع نظام الأسد.

وقال "لأن داعش تعمل بحرية عبر الحدود العراقية والسورية وتؤسس ملاذات آمنة في سوريا فإن عملياتنا لن تتقيد بالحدود وتشمل خططتنا إجراءات ضد ملاذت التنظيم في سوريا بما في ذلك القيادة والسيطرة والقدرات اللوجستية، والبنية التحتية، ولن يكون هناك تنسيق مع نظام الأسد".

وأعلن هيغل، أن السعودية ستستضيف تدريبات المعارضة السورية المعتدلة، وأنها عرضت تقديم الدعم المادي وأنواع أخرى من الدعم لذلك.



