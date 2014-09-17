أوباما: لن نقاتل "داعش" بمفردنا

أكد الرئيس الاميركي باراك أوباما أن القوات الاميركية لن تقوم بمهمة قتالية في العراق مضيفاً "ان الولايات المتحدة لن تكون وحيدة في القتال ضد داعش".

وقال أوباما أمام جنود أميركيين في مقر القيادة الأميركية الوسطى في فلوريدا: "القوات الأميركية التي تم نشرها في العراق ليست لها، ولن تكون لها مهمة قتالية".

وتابع "بصفتي قائدكم الأعلى لن ألزمكم وباقي قواتنا المسلحة بالقتال في حرب برية أخرى في العراق".

وأثناء كلمة في قاعدة ماكديل الجوية في تامبا بولاية فلوريدا، أكد أوباما، الذي أمضى أغلب رئاسته ينأى بنفسه عن حرب العراق، أن الضربات الجوية ستكون المساهمة الأميركية الرئيسية في الحرب ضد تنظيم داعش، إلى جانب تشكيل تحالف قال إنه يضم الآن أكثر من 40 دولة.

وأشار إلى أن الطائرات الفرنسية والبريطانية أصبحت الآن تحلق مع الطائرات الاميركية فوق العراق، وأضاف أن استراليا وكندا سترسلان مستشارين عسكريين إلى العراق.

واشار أوباما إلى استعداد السعودية الى استضافة بعثة اميركية لتدريب المعارضة السورية المعتدلة على اراضيها، وقال ان قوات مظلية ألمانية ستشارك كذلك في المهمة التدريبية التي لم يحددها.