رئيس الوزراء اليمني يعلن استقالته من منصبه

قدم رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة استقالته في ظل هجوم الحوثيين على صنعاء، متهماً رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بالتفرد بالسلطة، وذلك بعد أكثر من شهر على بدء المتمردين الحوثيين الشيعة تحركهم للدفع نحو إسقاط الحكومة والتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود.

واتهم سياسيون باسندوة بالخيانة والانحياز للحوثيين، وتسليمهم مبنى رئاسة الوزراء.

وقال باسندوة في رسالة الاستقالة بحسب مصدر من الأمانة العامة لرئاسة الوزراء "لقد قررت أن أتقدم إليكم باستقالتي من رئاسة الوزراء".

وأشار باسندوة، الذي يرأس حكومة وفاق وطني شكلت بموجب اتفاق انتقال السلطة الذي وضع حدا لحكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلى أنه "بالرغم من أن المبادرة الخليجية (اتفاق انتقال السلطة) وآليتها المزمنة نصتا على الشراكة بيني وبين الرئيس في قيادة الدولة، لكن ذلك لم يحدث إلا لفترة قصيرة فقط ريثما جرى التفرد بالسلطة لدرجة أنني والحكومة أصبحنا بعدها لا نعلم أي شيء لا عن الأوضاع الأمنية والعسكرية ولا عن علاقات بلادنا بالدول الأخرى".