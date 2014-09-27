أردوغان يعلن تغير موقف تركيا حول محاربة "داعش"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن موقف بلاده حيال تنظيم داعش "تغير" بعد الإفراج عن الرهائن الأتراك، ملمحاً إلى احتمال أن تنضم أنقرة إلى التحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف.

وأضاف أردوغان، فور عودته من نيويورك حيث شارك في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً: "لقد تغير موقفنا الآن، والمسار التالي سيكون مختلفا كليا"، مشيرا إلى "إجراءات ضرورية" سيتخذها البرلمان في 2 أكتوبر.

وأوضح أنه "سيطرح على البرلمان مشروع تفويض، وفور اقراره ستتخذ الاجراءات الضرورية. وهذا التفويض يجيز تدخل القوات المسلحة".

ورفض الحكم الاسلامي المحافظ في تركيا حتى الآن الانضمام الى التحالف العسكري الذي شكلته الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش، والذي بدأ هذا الاسبوع قصف اهداف للمتطرفين في الاراضي السورية.

وبررت الحكومة التركية امتناعها عن المشاركة في التحالف بضرورة الحفاظ على حياة 46 من رعاياها خطفهم التنظيم في الموصل في يونيو الماضي. وافرج عن هؤلاء الرهائن قبل ستة ايام.

