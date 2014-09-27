القاعدة تعلن مسؤوليتها عن هجوم سفارة أميركا في صنعاء

أعلنت جماعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بتنظيم القاعدة، اليوم السبت، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ سقط بالقرب من السفارة الأميركية في صنعاء.

وقالت الجماعة المتطرفة على موقع تويتر" "استهدفت أنصار الشريعة السفارة الأميركية في صنعاء بصاروخ لاو".

وكان صاروخ قد سقط على بعد 200 متر من الجزء الغربي من السفارة الأميركية في صنعاء ما أدى إلى إصابة عدد من الحراس اليمنيين.

وقال مصدر في الشرطة إن منفذ الهجوم استخدم صاروخا خفيفا مضادا للدبابات.

وقالت الجماعة إن الهجوم يأتي ردا على غارة بطائرة بدون طيار أمس الجمعة أصاب أطفالا في محافظة الجوف بشمال اليمن بجروح خطيرة.

وفي وقت سابق، قالت السفارة على "تويتر": إنه "لا يوجد سبب للاعتقاد أن السفارة كانت هدفا" للصاروخ.

وسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء هذا الأسبوع، ووقعوا اتفاقا مع الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور.

وسقطت كافة المؤسسات الحيوية في أيدي ميليشيات الحوثيين، ما أدى إلى استقالة رئيس الحكومة.

