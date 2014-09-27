انفجارات قرب دار الرئاسة في صنعاء

أكد مراسل "العربية" في اليمن وقوع اشتباكات وسماع دوي انفجارات ناجمة عن إطلاق قذائف جنوب غربي دار الرئاسة في العاصمة اليمنية صنعاء، مشيراً إلى تعرض منزل رئيس جهاز الأمن القومي لهجوم من قبل مسلحين.

وكان مراسل العربية أفاد أيضا بأن جماعة الحوثي نصبت خطباء تابعين لها في عدد من مساجد العاصمة بعدما أزاحت خطباء محسوبين على حزب الإصلاح.

وتأتي هذه التطورات رغم دعوة الرئيس هادي للحوثيين بالانسحاب من المدينة واحترام اتفاق الشراكة.

ويرى مراقبون أن في ذلك مؤشرا جديدا على بداية صراع مذهبي طائفي في صنعاء لم يشهده اليمن في تاريخه.

وعقب صلاة الجمعة احتشد الحوثيون في شارع المطار في جمعة النصر احتفالا بسيطرة ميليشياتهم على صنعاء واحتلالهم للنصف الشمالي للعاصمة حيث باتو يتمركزون هناك بعد أن سيطروا على مؤسسات حكومية وأمنية وعسكرية ونشروا نقاط تفتيش.

ويستمر مسلحو الحوثي في اقتحام المنازل والمحال التجارية وقنوات إعلامية ونهب محتوياتها بحسب تقارير لمنظمات حقوقية.

وأفادت هذه التقارير أن مئات المنازل والشركات التابعة لقيادات وشخصيات ثارت ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2011 تعرضت للسلب والنهب.