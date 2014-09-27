بريطانيا تشارك في الحرب ضد "داعش"

تبنى النواب البريطانيون الذي عقدوا جلسة طارئة بعد ظهر اليوم الجمعة بموافقة 524 صوتاً مقابل معارضة 43 صوتا، مذكرة للحكومة تجيز توجيه ضربات جوية ضد تنظيم داعش في العراق.

والموافقة على هذا النص تعني انضمام بريطانيا رسمياً إلى التحالف العسكري الدولي الذي يقاتل، بقيادة الولايات المتحدة، هذا التنظيم المتطرف.

وقبيل الموافقة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الجمعة، أن تدخل المملكة المتحدة في العراق ربما "يستمر لسنوات" حال أجازه البرلمان البريطاني.

وقال كاميرون أمام مجلس العموم الذي دعاه لعقد جلسة طارئة للتصويت على انضمام المملكة المتحدة إلى التحالف لمحاربة تنظيم داعش "إن ذلك سيكون مهمة لن تنتهي في أشهر بل ستستمر سنوات، لكني أعتقد أنه علينا أن نستعد لهذا الالتزام".

إلى ذلك، أوضح "أنه يعتقد بوجوب اتخاذ خطوات أكبر في سوريا"، في حين يبت البرلمان الجمعة فقط في احتمال المشاركة في الضربات الجوية في العراق.

وواجه كاميرن فشلا قبل 13 شهراً عندما رفض مجلس العموم رداً عسكرياً على نظام الرئيس السوري بشار الأسد المتهم باستخدام الأسلحة الكيمياوية.

وتبدأ مهمة طائرات التورنيدو البريطانية الست المنتشرة في قبرص اعتباراً من مساء الجمعة.

وصباحاً شنت الولايات المتحدة والدولة العربية الحليفة لها غارات جوية جديدة ضد مقاتلي تنظيم داعش في سوريا خصوصا ضد المنشآت النفطية الخاضعة لسيطرته وفقا لمنظمة سورية غير حكومية.

