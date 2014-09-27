جبهة النصرة: الغارات على سوريا تشكل حربا على الإسلام

نددت جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة اليوم السبت بالضربات الجوية التي يشنها تحالف بقيادة الولايات المتحدة على سوريا وقالت إنها ترقى لكونها حربا على الاسلام وتوعدت بالانتقام من دول عربية وغربية تشارك في التحالف.

وقال ابي فراس السوري المتحدث الرسمي باسم جبهة النصرة في شريط فيديو بث على شبكة التواصل الاجتماعي للجماعة "نحن في حرب طويلة هذه الحرب لن تنتهي بأشهر ولا بسنة ولا بسنوات نحن بحرب ربما تطول عقود من الزمان... إن هذه الحرب هي ليست علي جبهة النصرة انها حرب علي الاسلام."

وهذا هو أول رد فعل منذ بدء الضربات يوم الثلاثاء الماضي بقيادة واشنطن.