ديمبسي: معارضة سوريا تحتاج 15 ألف مقاتل لمواجهة داعش

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي، الجنرال مارتن ديمبسي، أن العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش تقوض قدرات التنظيم اللوجستية، وتعطل بنيته الأساسية في القيادة والسيطرة.

وقال ديمبسي إن المعارضة السورية تحتاج ما بين 12 ألفاً إلى 15 ألف مقاتل لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها المتطرفون شرق سوريا.

وقال: "أؤكد أن الحملة ضد " تنظيم داعش" مستمرة وستستغرق وقتاً، هذه الاستراتيجية لا تركز على العراق ولا تقتصر عليه".

وأضاف" ضربات هذا الأسبوع أثبتت لداعش أن لا ملاذات آمنة له في سوريا، وأهدافنا تقوض قدرات التنظيم اللوجستية وتعرقل بنيته الأساسية".

وتابع "نحن نقوي شركاءنا العراقيين لشنّ هجوم جديد، وسنواصل دعم التحالف الذي يشمل دولاً عربية ونعد لحملة أوسع ضد داعش".

من جهته نفى وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل في مؤتمر صحافي عقده اليوم أن يكون هناك أي نوع من التنسيق مع نظام الأسد لتسديد ضربات للمتطرفين.

