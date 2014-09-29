غدامس تحتضن اليوم "حوار إنهاء الأزمة الليبية"

أعلن ممثل الأمم المتحدة في ليبيا أنه تم التوصل إلى عقد جلسات الحوار بين الأطراف الليبية الاثنين في غدامس. وقال مشرعون إن البرلمان المنتخب سيعقد اليوم الاثنين أول محادثات مع أعضاء من مدينة مصراتة.

والتقى الممثل الخاص للأمين العام عدد من النواب الليبيين في طبرق ثم غادر إلى طرابلس لاجتماع مع البرلمانيين الذين يقاطعون جلسات مجلس النواب، تمهيدا لجمع شمل الليبيين.

وقال بيان صادر عن الهيئة الأممية إن "الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، تابع جهوده الرامية إلى تمهيد الطريق أمام انعقاد الحوار السياسي بين الأطراف الليبية.

وأضاف البيان "سافر السيد ليون إلى طبرق نهار الأحد 28 سبتمبر 2014 للاجتماع بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب، السيد محمد شعيب، وللاستماع إلى آراء بعض البرلمانيين. وبعد ذلك سافر السيد ليون إلى طرابلس للاجتماع مع البرلمانيين الذين قاطعوا جلسات مجلس النواب في طبرق.

وكان الممثل الأممي برناردينو ليون قد دعا إلى حوار بين الأطراف الليبية في تاريخ 29 سبتمبر 2014، حيث تقرر أن يعقد هذا الحوار في مدينة غدامس.

