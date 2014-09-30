البرلمان التركي يبحث استخدام القوة في سوريا

تعتزم الحكومة التركية اليوم الثلاثاء، تقديم مشروع قرار للبرلمان التركي يجيز استخدام القوة في سوريا.

ويتيح المشروع لأنقرة كذلك الانضمام إلى التحالف الدولي في عملياته ضد المتطرفين.

ومن المقرر مناقشة المذكرتين الحكوميتين في أولى جلسات الدورة البرلمانية الجديدة الأربعاء القادم.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان صرح قبل أيام بأن موقف أنقرة من تنظيم داعش تغير بعد إطلاق سراح الرهائن الأتراك في العراق.

وأحجمت تركيا في البداية عن دعم التحالف الدولي ضد داعش خشية قتل الرهائن.

كما دعا أردوغان أيضا إلى إقامة منطقة عازلة على الحدود بين تركيا وسوريا لضمان سلامة وأمن اللاجئين.