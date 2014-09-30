وزير خارجية اليمن: استقرار بلادنا ينعكس على المنطقة

طالب اليمن، ممثلاً بوزير الخارجية، بدعم دولي لمحاربة الإرهاب، مؤكداً بأن استقرار البلاد سينعكس على استقرار المنطقة والعالم.

وطالب وزير الخارجية اليمني جمال السلال في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة المجتمع الدولي بمساعدة اليمن في التصدي للإرهاب. وأضاف السلال أن استقرار اليمن سينعكس على استقرار المنطقة والعالم.

إلى ذلك، أضاف أن التصعيد السياسي والعسكري الأخير للحوثيين كاد أن يودي بالعملية السياسية في البلاد. واتهم بعض عناصر النظام السابق بتقديم الدعم السياسي و اللوجستي للحوثيين.

يأتي هذا بالتزامن مع تحرك الحوثيين باتجاه ميناء الحديدة مع استمرار سيطرتهم على العاصمة صنعاء ونهب المعسكرات التي سقطت تحت سيطرتهم في العاصمة.

وفي حين استبعد مراقبون أن تسحب الجماعة مسلّحيها من صنعاء، بدأ عناصرها بالتمدد باتجاه الحديدة التي تبعد نحو 220 كيلومترا من العاصمة، وتضم ثاني أهم الموانئ اليمنية المطلة على البحر الأحمر.



