اشتباكات بين حزب الله وداعش والنصرة بجرود عرسال

أفاد مراسل الحدث في لبنان بتواصل الاشتباكات منذ ساعات بين مقاتلي حزب الله ومسلحي داعش والنصرة على اربعة نقاط عسكرية في السلسلة الشرقية لجرود عرسال.



وفي التفاصيل أفاد المراسل بأن المسلحين أتوا من جرود عرسال مرورا بعسال الورد السورية ونفذوا الهجوم من محاور عدة باتجاه جرود بريتال مستهدفين مجموعة مواقع لحزب الله حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين سقط خلالها قتيلين من حزب الله حسب صحيفة "النهار".

وتوسعت دائرة الاشتباكات بين المسلحيين وحزب الله إلى جرود بعلبك - يونين، وشن المسلحون هجوماً على جرود عين السعة في بعلبك، فيما استقدم الحزب تعزيزات عسكرية.

كما أفيد عن مشاركة عدد من المدنيين في المنطقة، إضافة إلى مدفعية الجيش اللبناني في صد الهجمات.

ودارت اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بين عناصر لداعش والنصرة قدمت من الأراضي السورية وبين حزب الله اللبناني، هاجمت مواقع للحزب في منطقة عسيل الورد السورية الحدودية مع لبنان.

وتدور الاشتباكات عند 4 نقاط في السلسلة الشرقية بين حزب الله ومسلحي داعش والنصرة.

وأتى المسلحون من جرود عرسال مرورا بعسال الورد السورية، ونفذوا الهجوم من محاور عدة باتجاه جرود بريتال.

وقال مصدر في حزب الله لوكالة فرانس برس "تعرضت مواقع لحزب الله في جرود النبي سباط ومحيطه في سلسلة الجبال الشرقية إلى الشرق من منطقة بعلبك، لهجوم من جماعات مسلحة قدمت من منطقة القلمون السورية، فقام الحزب بالرد على مصادر النيران، وأوقع خسائر فادحة في صفوف المهاجمين".

وذكر شهود فروا من بلدة النبي سباط هربا من الاشتباكات التي يسمع دوي انفجاراتها حتى مدينة بعلبك، إنهم شاهدوا حزب الله ينقل عددا من الجرحى في سيارات بيك آب.

وتقع بلدة عسال الورد في القلمون السورية قبالة النبي سباط اللبنانية، وتفصل سلسلة الجبال الشرقية بين الأراضي اللبنانية والأراضي السورية.

وحصلت خلال الأشهر الأخيرة مواجهات عدة محدودة بين حزب الله الذي يقاتل في سوريا إلى جانب قوات النظام ومجموعات من المعارضة المسلحة في الجانب السوري.

ويتواجد الحزب في نقاط عسكرية عدة في مناطق جردية على الحدود يصعب الوصول إليها.

