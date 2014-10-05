نائب وزير دفاع إيران: أمن طهران مرتبط بأمن المنطقة

كشف نائب وزير الدفاع الإيراني رضا طلايي عن وجود تنسيق عسكري بين بلاده والعراق، يسمح بموجبه التدخل في حال تعرضت العتبات الدينية للخطر، فيما انتقد وجود غموض يكتنف آلية عمل وتشكيلة التحالف الدولي ضد داعش.

وقال طلايي في تصريحات نقلتها قناة "العالم" الإيرانية إن "الأوضاع التي يشهدها العراق وسوريا تنذر بهزيمة داعش والإرهابيين بمساعدة الشعب والجيش والحكومة".

وكشف طلايي عن تنسيق أمني بين العراق وإيران لمواجهة خطر داعش يقضي بالتدخل في حال تعرضه للحدود الأمنية للبلاد وتجاوزه الخطوط الحمر لدى إيران.

ولفت إلى أنه "بموجب التنسيق الأمني بين بغداد وطهران، فإن القوات المسلحة الإيرانية ستتدخل في حال تعرض حدود بلاده أو العتبات المقدسة للخطر، معتبراً أن أمن إيران مرتبط بأمن المنطقة".

وأكد أن "القوات المسلحة الإيرانية ترصد أي تحركات إرهابية في المنطقة إن كانت تصدر من قبل الجماعات الإرهابية أو من الدول الأجنبية التي تتدخل في المنطقة أو من إسرائيل".