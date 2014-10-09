عشرات القتلى في تفجير انتحاري بوسط صنعاء

ضرب تفجير انتحاري الخميس في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء ما أدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصاً بحسب ما أفاد مراسل العربية.

يأتي ذلك في وقت يعيش اليمن ظروفا سياسية وأمنية حرجة وغامضة تشي بالتأزم، لا سيما بعد اعتذار أحمد عوض بن مبارك عن تشكيل الحكومة، إثر تهديد الحوثيين بمزيد من التصعيد والتظاهرات في حال المضي بتلك التسمية.

وكان بن مبارك أرسل إلى الرئيس اليمني الأربعاء رسالة يطلب فيها "إعفاءه من تشكيل الحكومة الجديدة وتولي مسؤولية رئاسة الوزراء حرصا على وحدة الصف الوطني وحرصا على تجنيب الوطن أية انقسامات أو خلافات".

في المقابل وافق هادي على قبول اعتذار بن مبارك عن تشكيل الحكومة القادمة.

