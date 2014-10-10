المعارضة السورية تحقق اختراقا في القلمون

بثت المعارضة السورية فيديو على موقع "يوتيوب" يكشف جانبا من العمليات التي تقوم بها في منطقة القلمون، وهي شريط حدودي بالقرب من لبنان.

وتمكنت قوات المعارضة السورية من السيطرة على نقاط جديدة في القلمون، وذلك إثر هجوم مباغت قامت به، حيث أفاد ناشطون بسيطرة المعارضة على نقطة ضهور المعبور، وترافق ذلك مع مقتل عدد من عناصر حزب الله وقوات النظام، إضافة إلى الحصول على أسلحة وذخائر.

والفيديو المذكور منسوب تحديدا إلى غرفة كتائب وألوية القصير التي تشارك في معارك القلمون، وخاصة في منطقة عسال الورد.

وتضم الكتائب عدة ألوية منها صقور الفتح، والقصير، وجبهة الأصالة والتنمية، وكتائب الـ 77.

وتبدو في المشاهد أرتال سيارات نصف نقل وهي تنقل المقاتلين عبر الطرقات، قبل أن يقوموا بنصب مدافعهم الرشاشة على عربات نصف نقل، واستهداف بعض نقاط وحواجز الجيش السوري.

وعقب عمليات القصف، انبعث دخان أسود من جراء اشتعال أحد المستودعات التابعة للجيش السوري.

