فرار 100 ألف ليبي من القتال قرب طرابلس

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة إن نحو 100 ألف ليبي فروا من القتال قرب مدينة طرابلس خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة النزوح في البلاد.

وأضافت المفوضية في بيان "مع تصاعد القتال بين الجماعات المسلحة المتناحرة في عدد من مناطق ليبيا نرى نزوحا متزايدا - يقدر الآن بنحو 287 ألف شخص في 29 مدينة وبلدة في شتى أنحاء البلاد".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دانت بشدة التصعيد الأخير للعنف في بنغازي وأجزاء أخرى من البلاد، الأمر الذي يخلف المزيد من إراقة الدماء والدمار.

ودعت البعثة جميع الأطراف المشاركة في القتال في بنغازي للإصغاء لنداءات البرلمان الليبي لتحقيق وقف فوري للأعمال المسلحة.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، حذر من تغلغل تنظيم "داعش" المتطرف في ليبيا، إذا لم ينطلق في القريب العاجل حوار سياسي حقيقي بين كل الأطراف.

وأضاف ليون أن ليبيا ستصبح حقلاً مفتوحاً لتنظيم "داعش"، وأن بوسعه إطلاق تهديداته من هنا، مشدداً على أن التنظيم المتطرف موجود بالفعل في ليبيا التي تشهد انقساماً حاداً.